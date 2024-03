Os fãs especulam que Kylie Jenner e Timothée Chalamet podem estar separados. Rumores que ficaram com mais força após a conversa da celebridade com o The New York Times, tendo-se recusado falar sobre o ator.

Questionada se o namoro com Timothée teria alguma coisa a ver com a sua mudança de visual (estando com uma aparência mais natural) nos últimos tempos, Kylie disse que "não queria falar sobre assuntos pessoais".

Além disso, a jovem empresária também comentou qeu não tem visto comentários sobre a sua vida amorosa, uma vez que, diz, lê apenas comentários sobres partilhas relacionadas com os seus negócios.

