A estrela de 'Keeping Up With the Kardashians' é mãe de uma menina, que está quase a completar dois anos.

Aos 22 anos, Kylie Jenner é mãe da pequena Stormi, de 23 meses, fruto da relação terminada com Travis Scott. No entanto, a jovem celebridade não quer ficar por aqui e gostava de ter mais filhos, mais precisamente quatro. Em conversa com a irmã, Kim Kardashian - que é mãe de quatro crianças, North, de seis anos, Saint, de quatro, Chicago, de dois, e Psalm, de oito meses - Kylie disse: "Eu vejo-me com quatro filhos de hoje para amanhã, ou com quatro filhos em sete anos". Por sua vez, falando da sua própria experiência de vida, Kim assegurou-lhe que é possível ter quatro filho e uma carreira de sucesso. No entanto, o 'segredo' para que isso aconteça é "ser realmente organizado". "Acho que essa é a chave para teres sucesso. É difícil, dá muito trabalho, mas tu consegues fazê-lo", acrescentou Kim.