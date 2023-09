Kylie Jenner e o namorado Timothee Chalamet já não escondem a relação e parecem cada vez mais apaixonados. Ainda na segunda-feira, o casal foi visto em Paris e houve quem questionasse se o casamento estará para breve.

Isto porque, segundo o Daily Mail, a celebridade, de 25 anos, e o ator, de 27, estavam de mãos dadas quando Kylie exibiu um anel com um diamante, no dedo anelar.

As imagens foram captadas quando saíram do carro no Folderol Wine Bar para a festa de aniversário de Rosalia.

Veja as imagens abaixo:

