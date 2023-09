Kylie Jenner e Timothèe Chalamet são o casal sensação do momento e voltaram a dar que falar este fim de semana.

As bancadas do US Open encheram-se de caras bem conhecidas este domingo, dia 10, para assistirem à final entre Medvedev e Djokovic, que o sérvio venceu. Entre os presentes estava um dos casais surpresa do verão, Kylie Jenner, de 26 anos, e Timothèe Chalamet, de 27, que, como se pode ver pelas imagens na galeria, já não se escondem dos olhares indiscretos.

A empresária e o ator mostraram-se muito apaixonados e trocaram carícias e beijos durante o evento.

Veja as imagens deste novo romance na galeria.

