A quarentena levou a que muitas famílias se reunissem em casa e uma das que mais tem vindo a dar que falar tem sido o clã Kardashian/Jenner. Desta vez falamos em relação a Kylie Jenner e Travis Scott. Isto porque, segundo a imprensa internacional, os dois estarão juntos na mesma propriedade.

O Entertainment Tonight chega mesmo a referir que o casal voltou a reatar o seu relacionamento há cerca de um mês.

"Embora as coisas não tenham abrandado muito para eles, têm conseguido lidar melhor com tudo. No final do dia, ficam felizes por ter a família junta", revelou uma fonte à publicação.

Importa referir que Kylie e Travis têm uma filha em comum, a pequena Stormi, de dois anos.

