Kristin Davis deu recentemente uma entrevista à New Beauty na qual confessou que é difícil envelhecer aos olhos do público. Atualmente com 56 anos, a atriz desabafa que os fãs têm dificuldade em desassociá-la da eterna Charlotte York, na série 'O Sexo e a Cidade'.

"Pode ser extremamente stressante envelhecer e ser comparada ao teu eu muito, muito, muito mais novo", confessa.

E continuou: "Se eu tivesse uma vida normal, sentir-me-ia bem, sentir-me-ia ótima! Estou saudável, sou forte, tenho um filho de 3 anos, carrego-o e está tudo bem - mas, não, estou na televisão, onde cada pedacinho do meu físico é analisado. [...] Essa parte sempre foi muito stressante e difícil para mim".

Recorde-se que a série de sucesso estreou em 1998, quando Kristin Davis tinha 32 anos. Este ano foi lançada pela HBO uma sequela, 'And Just Like That...', que conta a história das três amigas - interpretadas por Kristin, Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon - na atualidade.

