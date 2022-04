Depois de dois anos solteira, Kristin Cavallari está de coração aberto e com esperanças em encontrar de novo o amor.

O tema foi abordado nas suas redes sociais, quando um fã lhe perguntou se queria voltar a casar. "Sim. Continuo a acreditar muito no casamento e tive um tremendo crescimento durante estes últimos dois anos. Por isso vou entrar uma nova pessoa numa nova relação, o que me entusiasma", respondeu, cita o Page Six.

A artista, de 35 anos, parece ter finalmente virado a página depois do divórcio de Jay Cutler, com quem tinha trocado alianças em 2013. O ex-casal separou-se em 2020 e tem três filhos em comum: Camden, de nove anos, Jaxon, de sete, e Saylor, de seis.

