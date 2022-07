Kristin Cavallari foi sincera em relação ao divórcio de Jay Cutler e confessou que se sentiu "muito feliz" quando a relação chegou ao fim.

A celebridade explicou que precisava de uma mudança drástica para ser uma melhor mãe para os filhos, Camden, de nove anos, Jaxon, de oito, e Saylor, de seis, fruto da união com Jay.

"A coisa mais assustadora que já fiz foi divorciar-me. Mas foi a melhor coisa que fiz e isso realmente deu início à minha caminhada no amor próprio e na descoberta de quem sou agora", refletiu no podcast 'The School of Greatness'.

"Os meus filhos inspiraram-me a tornar-me na melhor versão de mim mesma. Só posso ser tão boa para os meus filhos quanto sou para mim mesma. Se estou vazia, não tenho nada para lhes dar", acrescentou, afirmando que neste momento "está mais feliz do que alguma vez esteve".

