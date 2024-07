Kristen Wiig destacou-se entre os colegas de elenco que marcaram presença na antestreia da série animada 'Sausage Party: Foodtopia' da Amazon Prime Video, que decorreu na noite de quarta-feira, dia 10 de julho, em Hollywood, na Califórnia.

A atriz surpreendeu com um vestido branco com um padrão floral em tons de rosa e verde. Kristen Wiig completou o look com uns sapatos de salto alto dourados e joias nos mesmos tons.

Veja nas imagens da galeria o look da atriz e dos restantes colegas de elenco.

De referir que Kristen Wiig dá voz a Brenda Bunson na série animada.

