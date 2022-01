Kristen Stewart e a namorada, Dylan Meye, foram vistas recentemente na Disneyland, na Califórnia, e não conseguiram evitar serem apanhadas pelos paparazzi.

As imagens que entretanto começaram a circular nas redes sociais mostram as atrizes abraçadas, vestidas com camisolas iguais.

Recorde-se que Kristen Stewart e Dylan Meye conheceram-se em 2013 e começaram a namorar em 2019. Em novembro do ano passado ficaram noivas.

Leia Também: Kristen Stewart e Dylan Meyer estão noivas