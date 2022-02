Kris Jenner esteve no programa de Ellen DeGeneres onde revelou pormenores sobre o nascimento do segundo filho de Kylie Jenner, Wolf, fruto do relacionamento com Travis Scott.

"Eu estava no hospital quando ele nasceu. Era eu, a Kylie e o Travis, porque agora têm regras, por isso não pode lá estar tanta gente. Cheguei a ter 15 pessoas quando estava a dar à luz, parecia uma festa. Mas agora é muito controlado e quando ele nasceu é como se a Stormi tivesse nascido novamente", começa por contar.

Um pormenor curioso que foi destacado por Kris foi o facto dos filhos de Kylie terem nascido com um um dia diferença - Stormi nasceu a 1 de fevereiro e Wolf a 2 de fevereiro.

"Ela conseguiu a melhor data de nascimento - 2/2/2022. É número de anjo", notou a matriarca do clã Kardashian-Jenner.

"2222 sempre foi o número do anjo da Kylie. Uma amiga dela ofereceu-lhe um fio com aquele número e ela estava a usá-lo quando deu à luz. Foi tão estranho, porque ela tinha esse fio há cinco anos", evidenciou ainda.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Leia Também: Kris Jenner enganou-se e publicou uma foto sem filtros com Kim Kardashian