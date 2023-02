Kris Jenner pode estar noiva do namorado de longa data, Corey Gamble. O rumor surgiu precisamente no Dia dos Namorados, celebrado a 14 de fevereiro.

No âmbito das celebrações do dia que assinala o amor entre os casais, a matriarca do clã Kardashian/ Jenner partilhou uma fotografia suspeita de um anel de diamantes.

A imagem mostra a mão da empresária com a joia no seu dedo anelar e surge sem qualquer legenda ou explicação.

Terá sido um presente de Corey Gamble ou será a prova de que o casamento pode estar para breve?



© Reprodução Instagram/ Kris Jenner

Leia Também: Khloé, Kim Kardashian e Kris Jenner no funeral da mãe de Tristan Thompson