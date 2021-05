Kris Jenner revelou numa entrevista recente que está a escrever cartas para cada um dos seis filhos.

Kim Kardashian já recebeu a sua, quando celebrou 40 anos de vida. Uma carta com cerca de 20 páginas.

"Sempre pensei em escrever uma carta para os meus filhos, mas leva, realmente, o seu tempo, porque escrevo cartas muito longas", disse a celebridade, de 65 anos, esta terça-feira, no podcast 'At Home with Linda & Drew Scott'. "E há muito que não escrevia uma carta", acrescentou.

"Por isso, quando foi o aniversário da Kim, sentei-me e escrevi uma carta realmente linda sobre o que sentia por ela. E acho que tinha cerca de 20 páginas ou algo assim", destacou.

Mas não ficou por aqui e além de ter recordado que demorou "algumas horas", partilhou também que já escreveu para as filhas Kourtney, Kendall e Kylie. Rob e Khloé serão os próximos.

"Comecei com o nascimento deles e disse que esses foram os seis melhores dias da minha vida, e o lugar que eles ocupam no meu coração", revelou.

Leia Também: Kris Jenner reforça mensagem de carinho ao ex-namorado da filha