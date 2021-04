Kris Jenner surpreendeu os fãs ao dedicar ao ex-namorado de Kylie Jenner, sua filha, uma mensagem carregada de simpáticas palavras no dia do seu aniversário.

Mas no dia em faz 29 anos de vida, Travis Scott não foi apenas surpreendido com uma mensagem da ex-sogra... mas sim com duas.

Horas depois da primeira partilha, a mãe de Kylie reforçou as sua homenagem.

"Feliz aniversário, Travis Scott. És um pai, filho, irmão, tio e amigo incrível e eu adoro-te muito. Tem um ótimo dia", escreve a empresária numa fotografia onde posa ao lado do rapper.

Kylie Jenner e Travis Scott, recorde-se, têm uma filha em comum: a pequena Stormi, de três anos.

