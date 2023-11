Dias depois de receber uma declaração de amor do companheiro no seu aniversário, agora foi a vez de Kris Jenner retribuir o carinho.

Corey Gamble está de parabéns esta sexta-feira, dia 10 de novembro, e a amada não deixou de assinalar a data publicamente.

"Feliz aniversário para o meu homem incrível! Obrigada por tudo o que trazes à minha vida e por me amares desse jeito que me amas. Adoro guardar as mais lindas lembranças junto de ti e desejo-te um ano repleto de muita felicidade, saúde e magia. És tão incrível e estou sempre muito orgulhosa de ti. Amo-te", escreveu Kris Jenner junto de fotografias em que aparece ao lado do namorado.

