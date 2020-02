Kourtney Kardashian quer aparecer menos em 'Keeping Up with the Kardashians' porque quer limitar a "exposição pública" dos filhos.

A figura pública, de 40 anos, tem discutido com a irmã, Kim, no reality show, depois desta a ter acusado de não cumprir as gravações do programa.

No entanto, agora sabe-se que a razão para Kourtney andar mais afastada do formato da família. Segundo a revista People, deve-se ao facto de querer tentar proteger os três filhos, Mason, de 10 anos, Penelope, de sete, e Reign, de cinco, fruto da relação terminada com Scott Disick.

"Ela está feliz por não haver tantas gravações suas e das crianças. À medida que os filhos da Kourtney e do Scott vão crescendo, especialmente a Kourtney, sente que a exposição pública não é benéfica para as crianças. Já existem pessoas que publicam fotografias desagradáveis", explicou uma fonte à publicação, referindo que a celebridade não quer que os filhos convivam e cresçam com esta realidade de ter de lidar com os comentários partilhados na Internet. "Ela sente-se cada vez mais protetora das crianças", acrescentou.

