Kourtney Kardashian fez uma publicação nas redes sociais na noite desta quarta-feira, dia 6 de setembro, para dar uma atualização do seu estado de saúde, após passar por um grande susto durante a reta final da sua quarta gravidez.

A socialite, de 44 anos, deu entrada no hospital na última sexta-feira, tendo recebido alta já esta semana.

No Instagram, a empresária publicou uma foto de mão dada com o marido, Travis Barker, baterista da dos Blink-182, e revelou aos fãs que passou por uma cirurgia fetal de urgência, um procedimento utilizado para o tratamento de defeitos congénitos quando o feto ainda está dentro do útero.

"Serei eternamente grata aos meus incríveis médicos por salvarem a vida do nosso bebé. Sou eternamente grata ao meu marido, que correu para o meu lado depois da digressão, para ficar comigo no hospital e cuidar de mim depois, a minha rocha. E à minha mãe, obrigada por segurar a minha mão durante tudo isto", começou por escrever a socialite.

"Como alguém que teve três gestações realmente fáceis no passado, não estava preparada para o medo de passar por uma cirurgia fetal urgente. Não creio que alguém que não tenha passado por uma situação semelhante possa compreender este sentimento de medo. Tenho uma compreensão e um respeito totalmente novos pelas mães que tiveram que lutar pelos seus bebés durante a gravidez", continuou empresária. "Louvado seja Deus. Sair do hospital com o meu filho na barriga e seguro foi a mais verdadeira bênção".

