Kourtney Kardashian está de volta ao ginásio depois de ter sido mãe pela quarta vez, o primeiro bebé em comum com Travis Barker.

A celebridade deu à luz o pequeno Rocky há quase dois meses e já está de volta ao exercício físico para recuperar o corpo que tinha antes da gravidez.

Foi nas stories da sua página de Instagram que partilhou esta nova fase do pós-parto.

Ao mostrar um vídeo gravado enquanto treinava, destacou que foi o "primeiro dia no ginásio" desde que o bebé Rocky nasceu em novembro. "Sete semanas pós-parto", escreveu ainda.

No entanto, frisou que esta caminhada está a ser feita "sem pressa, sem pressão".

De recordar que além do bebé em comum com o marido Travis Barker, que nasceu no dia 1 de novembro, Kourtney Kardashian é também mãe de Mason, Penelope e Reign, fruto da relação passada com Scott Disick.

