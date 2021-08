Kourtney Kardashian, de 42 anos, fez uma nova e radical mudança de visual. A socialite deixou de lado os cabelos compridos e adotou um super corte.

Na sua conta oficial de Instagram, a irmã de Kim Kardashian mostrou o novo look. A socialite está agora com o cabelo acima do ombro, um visual fresco e ideal para o verão.

Espreite a galeria e veja o antes e depois da mudança de visual de Kourtney Kardashian.

