Kim Kardashian encantou os seus seguidores do Instagram esta sexta-feira ao partilhar na sua conta oficial o momento da hora de deitar os filhos.

"Hora de dormir com os meus meninos", escreve a famosa socialite na legenda de uma fotografia onde mostra dois dos seus filhos, Saint, de cinco anos, e Psalm, de dois, de sorriso no rosto e a transparecer a verdadeira cumplicidade de irmãos.

Kim Kardashian, recorde-se, é ainda mãe de North, de oito anos, e Chicago, de três. As quatro crianças resultam do casamento, entretanto terminado, com Kanye West.

Leia Também: A importante lição que Kim Kardashian aprendeu com Kanye West