O filho de Kourtney Kardashian pode estar a receber dicas de estilo do padrasto, Travis Barker. Isto porque o menino mudou radicalmente de visual, estando agora com um look inspirado no visual usado por Travis nos anos 2000.

Este domingo, Kourtney Kardashian partilhou uma série de fotografias do pequeno Reign, de sete anos, que aparece com uma crista e o cabelo rapado de lado. Veja as imagens na galeria.

De recordar que a celebridade é ainda mãe de Mason, de 12 anos, e Penelope, de nove, fruto da relação terminada com Scott Disick.

