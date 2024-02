Depois de ter estado em destaque na imprensa internacional por causa das imagens captadas nos bastidores do concerto dos Blink-182 na Austrália, Kourtney Kardashian mostrou algumas imagens da sua passagem pelo país.

A celebridade ficou hospedada numa casa com o marido, Travis Barker, e os filhos e publicou no Instagram várias fotografias do local (de sonho) onde ficou.

Na legenda, destacou que vai "guardar com carinho" as memórias que criou nestes dias. "Manhãs a fazer panquecas de banana e noites a jogar uno", acrescentou. Veja as imagens da galeria.

De recordar que Kourtney Kardashian é mãe de Mason, Penelope e Reign, da relação passada com Scott Disick, e de Rocky, fruto do atual casamento com Travis Barker.

