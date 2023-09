Kourtney Kardashian está a recuperar bem após ter-se submetido a uma cirurgia fetal de urgência este mês. Fonte próxima da socialite garantiu ao Entertainment Tonight que Kourtney está "muito melhor desde a cirurgia" pela qual passou recentemente.

"O Travis está constantemente a certificar-se de que ela se está a sentir bem”, referiu a mesma fonte sobre Travis Barker, marido da irmã mais velha do 'clã Kardashian' e baterista dos Blink-182, que suspendeu alguns concertos para poder estar ao lado da mulher mesta altura difícil.

Entretanto, Barker já regressou à tour, enquanto Kourtney continua a recuperar em casa e com saudades do marido O sentimento é recíproco, confirma a fonte, que contou à mesma publicação que o baterista "mal pode esperar para voltar para casa para estar com ela e está muito grato por a mulher estar bem e pelo bebé estar saudável".

"A Kourtney está centrada em cuidar de si mesma e em garantir que todos na sua família estejam a sentir-se bem. O Travis e a Kourtney são muito unidos, os seus filhos estão a dar-se bem e todos estão ansiosos com a chegada do bebé”, acrescenta a fonte sobre o casal.

De recordar que Kardashian é mãe de Mason, de 13 anos, Penelope, de 10, e Reign, de 8, frutos da sua anterior relação com Scott Disick. Já Barker é pai de Landon, de 19 anos, e Alabama, de 17. que nasceram da relação com Shanna Moakler.

