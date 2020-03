Kourtney Kardashian decidiu eliminar a conta do Instagram do filho Mason Disick, depois do jovem ter revelado na rede social que Kylie Jenner e Travis Scott não estão juntos.

A informação terá sido partilhada durante um direto do jovem, de dez anos, com uma amiga, Sarah Howard, levando a mãe a tomar medidas.

Ao que indica a imprensa internacional, Mason criou a conta na rede social sem a permissão dos pais.

"Ele não nos pediu", disse Kourtney, acrescentando que, embora o menino não tenha telemóvel, tem um iPad e um computador.

"Apaguei porque eu e o Scott simplesmente sentimos que ele ainda é muito novo", explicou. "Ele tem dez anos. Acho que há um limite de idade no Instagram, acho que só deve ser a partir dos 13 anos", acrescentou.

Kourtney expressou ainda preocupação com o facto do filho ser exposto ao cyberbullying. "Acho que o que me preocupa realmente é que as pessoas podem ser tão más", destacou.

"Eu coloquei a conta privada, mas, logo a seguir, [o Mason] voltou a torná-la pública sem que eu soubesse... então apenas eliminei", referiu ainda celebridade.

Recorde-se que Kourtney e o ex-companheiro, Scott Disick, são ainda pais de Penelope, de sete anos, e Reign, de cinco.

