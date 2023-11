O filho da socialite Kourtney Kardashian, de 44 anos, com o baterista dos Blink-182, Travis Barker, de 47 anos, já nasceu, relata a revista People, que conseguiu a confirmação junto de fontes próximas ao casal.

Segundo a revista, o bebé terá nascido este sábado no Cedars-Sinai Medical Center, onde outros bebés da família Kardashian também nasceram.

A gravidez de Kardashian teve algumas complicações. No início de setembro, Barker voou de volta para os Estados Unidos devido a um "assunto familiar urgente", levando os Blink-182 a adiar vários espetáculos da sua digressão europeia.

Poucos dias depois, Kourtney revelou no Instagram que tinha sido submetida a uma "cirurgia fetal urgente" para salvar a vida do bebé.

Vale lembrar que este é o primeiro filho de Kourtney e Travis. Os dois começaram a namorar em 2020 e casaram-se dois anos depois.

No entanto, Kourtney já é mãe de Mason, Penelope e Reign, do relacionamento com Scott Disick. Já Travis é pai de Landon e Alabama, da relação com Shanna Moakler.

