Um dia depois de ter ficado nas bocas do mundo com a notícia de que tinha trocado alianças, Kourtney Kardashian confirmou que deu o nó com Travis Barker em Las Vegas, depois da cerimónia dos Grammy Awards, na madrugada de segunda-feira.

A socialite divulgou uma série de imagens do momento, mas realçou que a cerimónia decorreu de forma informal, uma vez que o casal não tinha licença para casar legalmente.

"Encontrei isto no rolo da minha câmara. Era uma vez, numa terra muito, muito distante (Las Vegas), às 02h00 da manhã, depois de uma noite épica e um pouco de tequila, uma rainha e o seu belo rei que se aventuraram na única capela aberta com um Elvis e casaram-se (sem licença). A prática leva à perfeição", escreveu na legenda.

