Kourtney Kardashian prepara-se para juntar-se ao elenco do remake do clássico filme dos anos 90 'She's All That' (Ela É Demais).

Uma novidade que a celebridade destacou na sua página de Instagram, esta terça-feira.

Ao partilhar duas fotografias em que aparece a ler o guião, deitada na cama, Kourtney, de 41 anos, disse na legenda dos registos que estava a "estudar" para o 'He's All That'.

De referir que o remake do filme protagonizado por Freddie Prinze Jr. e Rachael Leigh Cook, em 1999, vai ter agora a estrela de TikTok Addison Rae, de 20 anos, e Tanner Buchanan, de 22, no papel das personagens principais.

Leia Também: Kourtney Kardashian volta a destacar-se em biquini