Kourtney Kardashian falou no episódio de quinta-feira de 'The Kardashians', da Hulu, do momento em que pisou e partiu o anel de noivado que o companheiro Travis Barker lhe ofereceu. Uma peça no valor de um milhão de dólares (quase um milhão de euros).

Numa das cenas do novo episódio, a mãe da celebridade, Kris Jenner, notou que Kourtney não estava a usar o anel e questionou a filha.

"Na verdade, está a ser consertado", respondeu Kourtney, de 43 anos.

Ao relatar o incidente, referiu que foi "provavelmente uma das piores coisas que já fez em toda a sua vida". A celebridade contou que "estava sentada no chão e que tirou a peça e a colocou a seu lado, achando que estaria num lugar seguro".

"Tinha que pegar em algo que estava no armário e, quando desci, pisei o anel. Chorei histericamente durante horas e depois liguei ao Travis", recordou.

Por sua vez, Travis, de 46 anos, lidou calmamente com a situação.

