Depois de Kim Kardashian ter ocultado uma fotografia após ter sido acusada de ter recorrido em demasia ao Photoshop, agora é Kourtney Kardashian quem está no centro das atenções pelos mesmos motivos.

A celebridade, de 42 anos, partilhou uma fotografia nas stories da sua página de Instagram e as reações à imagem não tardaram a chegar por causa do seu rabo.

"Ela achava mesmo que ia passar despercebida com isto e que todas as pessoas ficariam do género: 'Sim, isso é real Kourtney", comentou um internauta. "Neste momento, o mau uso do photoshop deve ser intencional", podia ler-se ainda entre as muitas reações citadas pelo Page Six. Veja a imagem abaixo:

© Instagram

