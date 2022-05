É uma das mais influentes artistas sérvias da atualidade e, aos 43 anos, resolveu concorrer ao Festival Eurovisão da Canção 2022. "Até agora, está a ser uma boa experiência. Tenho bebido cafés, passeado, comido piza e esparguete. Ainda não me sinto cansada dos ensaios e das entrevistas mas, se me voltar a perguntar no fim da semana, a minha resposta é capaz de ser diferente", ironiza Konstrakta, a cantora e compositora que representa a Sérvia no eurofestival com "In corpore sano".

Na semifinal de hoje, tenta o apuramento para a grande final de sábado à noite. "Espero conseguir", assumiu em declarações exclusivas ao Broader/SAPO Lifestyle. "Ainda nunca fui a Portugal mas tenho pessoas na minha equipa que já la foram. Mas conheço o fado. Também é popular no meu país", desabafa a intérprete. "Eu gosto de Portugal. Sei que é um país soalheiro com pessoas tranquilas. Pelo menos, é assim que eu o imagino", desabafa ainda antiga arquiteta.