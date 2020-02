Dias antes de se realizar o último adeus a Kobe Bryant, a estrela de NBA foi homenageada na Semana da Moda de Milão no desfile de Philipp Plein, que tomou lugar no domingo.

O designer apresentou uma linha inspirada no equipamento dos Lakers, equipa de Kobe Bryant durante mais de duas décadas, preservando as cores principais e o número da camisola do ex-atleta, o 24.

Veja em detalhe na galeria.

