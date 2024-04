Kirsten Dunst contou que continua a receber no final de cada ano o famoso que Tom Cruise envia a alguns amigos.

A atriz está na lista de pessoas que é presenteada com o 'miminho' do colega com quem contracenou em 'Interview With The Vampire' há 30 anos.

Trata-se de um bolo de chocolate branco e coco e esta é uma tradição natalícia de Tom Cruise.

"Ainda recebo aquele bolo", partilhou Kirsten Dunst, de 41 anos, ao Entertainment Tonight, esta quinta-feira.

Além disso, acrescentou que o marido Jesse Plemons - que trabalhou com Cruise em 'American Made', filme de 2017 - também recebe o famoso bolo.

Leia Também: "As decisões que tomo na vida são com base naquilo que me faz feliz"