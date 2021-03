Kim Tyler, mais conhecido pelo papel na sitcom 'Please Don't Eat the Daisies', morreu no dia 10 de fevereiro após uma "longa batalha contra o cancro".

Tyler estava "cercado pelos entes queridos" quando partiu, aos 66 anos, em sua casa, em Hollywood Heights, como revelou a família em comunicado ao Los Angeles Times Obituaries.

Kim deixa a mulher, Michelle, de 42 anos.

De recordar que o ator tinha 11 anos quando foi destacado para 'Please Don't Eat the Daisies', tento estado no ar em duas temporadas e 58 episódios. E este foi o seu último trabalho no mundo da representação.

Antes deste papel, Kim Tyler participou em 'The Adventures of Ozzie & Harriet' e apareceu também em 'Hazel', 'The Addams Family', 'My Favorite Martian', 'The Andy Griffith Show' e 'My Three Sons', como recorda a revista People.

