Kim Kardashian e Pete Davidson têm saído apenas com grupos de amigos, pelo menos em público, de maneira a evitar que Kanye West fique afetado emocionalmente com este novo relacionamento.

"As saídas em grupo são para poupar os sentimentos do Kanye", revelou uma fonte. "A Kim não quer fazer o que a irmã [Kourtney Kardashian] fez com o Travis [Barker], ao partilhar fotos românticas sem parar", acrescenta.

"Ela acha que as saídas em grupo tornam tudo mais casual. Não quer que o Kanye fique magoado ou devastado", completa.

Nos últimos anos, West tem falado abertamente dos seus problemas de saúde mental, incluindo um transtorno de bipolaridade que lhe foi diagnosticado e que o deixa "paranoico", como confessou.

