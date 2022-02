Kim Kardashian estabeleceu um novo objetivo: colocar-se a si mesma em primeiro lugar.

Numa entrevista que deu à revista Vogue, para a edição de março, a empresária explicou como aprendeu a priorizar a sua própria felicidade e de como isto contribuiu para a separação de Kanye West.

"Durante muito tempo fiz o que deixava as outras pessoas felizes", refere a empresária de 41 anos. "Acho que nos últimos dois anos decidi que ia fazer-me feliz. E isso sabe muito bem. E mesmo que tenha criado mudanças e causado o meu divórcio, acho que é importante seres honesta contigo mesma sobre o que realmente te faz feliz. Escolhi a mim mesma. Acho que é o certo", justificou.

"Os meus 40 vão ser 'Equipa do Eu'. Vou comer bem. Vou treinar. Vou-me divertir mais, estar mais tempo com os meus filhos e com as pessoas que me fazem feliz. Vou pousar o telemóvel. Deixar de seguir se não quiser ver alguma coisa no Instagram", sublinhou.

Recorde-se que a Kardashian pediu o divórcio de West em fevereiro de 2021, após quase sete anos de casamento.

Atualmente encontra-se a namorar com Pete Davidson.

