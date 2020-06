Depois de ter usado as suas redes sociais para revelar ter ficado verdadeiramente chocada com a morte George Floyd, um cidadão afro-americano que perdeu a vida às mãos da polícia, Kim Kardashian mostrou-se solidária com uma das jovens feridas durante nas manifestações contra o racismo que nos últimos dias têm decorrido nos Estados Unidos da América.

Chocada ao ver o estado em que ficou o rosto de uma manifestante atingida por uma bala de borracha, a socialite ofereceu-se para ser ela a pagar-lhe as suas despesas médicas.

"Isso é de partir o coração e tão perturbador. Alguém sabe como posso entrar em contato com ela? Eu adoraria ajudá-la com as suas despesas médicas, se ela precisar", anunciou a esposa de Kanye West na sua conta oficial de Instagram.

A jovem a que Kim se referia chama-se Shannyn e foi atingida durante um protesto que decorreu na cidade de Louisville, em Kentucky, no último domingo.

