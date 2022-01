Kanye West deu que falar no passado fim de semana quando contou que não tinha sido convidado para o aniversário de uma das filhas, Chicago. O rapper notou que apenas esteve presente porque Travis Scott e Kylie Jenner o convidaram, e não a ex-mulher, Kim Kardashian.

Uma fonte revelou à revista Us Weekly que Kardashian, e a família, não ficaram contentes com tais declarações. "O Kanye tem causado muito drama ultimamente com a família e eles não estão felizes com o que aconteceu nos últimos dias", revelou.

Na visão do clã, West está "incontrolável" e a falar de coisas que deveriam permanecer privadas.

Note-se que o músico chegou a dizer que Kim não o deixava ir a casa dela para ver os filhos, algo também negado. "Ela não iria negar-lhe o acesso aos filhos. Apenas quer que haja limites e uma estrutura, um plano parental", concluiu.

Recorde-se que em comum, Kim e Kanye têm quatro filhos. A sua separação foi anunciada no ano passado. Atualmente, a empresária encontra-se a namorar com Pete Davidson, enquanto que Kanye está numa relação com a atriz Julia Fox.

