Kim Kardashian e Pete Davidson estiveram entre os convidados de um jantar realizado por Jeff Bezos, esta terça-feira, em Los Angeles, como confirma a People.

A celebridade, de 41 anos, e a estrela de 'Saturday Night Live', de 28, viajaram juntos no carro de Kim e ficaram na propriedade do empresário durante horas antes de serem vistos a chegar ao hotel de Davidson, em Beverly Hills, como relata o TMZ.

O jantar ocorreu depois de Kim ter tido um encontro com Hillary Clinton e Chelsea Clinton no Hot & Cool Cafe, em Canoga Park, na segunda-feira.

A People confirmou no início desta semana que o encontro estava relacionado com a próxima série da Apple TV + de Hillary e Chelsea. De acordo com o Deadline, o programa intitulado 'Gutsy Women' é inspirado no livro de Chelsea Clinton e Hillary Clinton, 'The Book of Gutsy Women'.

