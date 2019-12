Kim Kardashian e Kanye West compraram uma quarta casa na mesma rua com o objetivo de criarem um enorme propriedade.

O casal comprou a casa por 2,98 milhões de dólares, 2,68 milhões de euros, em Hidden Hills, Los Angeles, como avança o The Sun, que divulga algumas fotografias exclusivas da habitação.

A propriedade está dividida em duas partes - com a casa principal do mesmo lado da rua que a enorme mansão de Kim e do rapper.

A habitação conta com quatro quartos, três casas de banho, piscina e spa.

Recorde-se que, em fevereiro, o casal comprou uma outra casa vizinha por 2,7 milhões de dólares, 2,4 milhões de euros.

