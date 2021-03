Kim Kardashian irá manter-se na mansão em Hidden Hills, de 60 milhões de euros (quase 50 milhões de euros), que divide com Kanye West, enquanto decorre o divórcio.

Esta decisão prende-se ao facto de quererem manter os filhos num ambiente estável durante a separação, como relata o Daily Mail.

Embora o rapper tenha investido durante anos na propriedade, a verdade é que é Kim quem se encontra lá hospedada com as crianças, e Kanye não tem verdadeiros laços com a zona. Já a família de Kim mora perto da referida casa.

O TMZ realça que Kim gosta de morar na habitação, o que justifica ainda mais a sua decisão de não sair da propriedade. Kanye tem passado mais tempo na sua segunda casa, o rancho em Wyoming.

Recorde-se que Kim e Kanye são pais de North, de sete anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Psalm, de um.

