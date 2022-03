Finalmente! Kim Kardashian fez a primeira publicação com Pete Davidson, atual namorado, na sua conta de Instagram. Tal aconteceu esta sexta-feira, 11 de março, e a reação dos seguidores da empresária não poderia ter sido mais efusiva.

Note-se que Kim e Pete começaram a namorar no final do ano passado, após se terem conhecido no programa 'Saturday Night Live', onde trabalha o comediante nova-iorquino.

A Kardashian vive uma excitante fase da sua vida, sobretudo após ter conseguido em tribunal o estado civil de solteira, na sequência do seu divórcio de Kanye West.

Veja as imagens na galeria.

