Khloé Kardashian desabafou sobre as críticas que recebe relativamente à forma como educa a filha, a pequena True, de três anos.

A celebridade, de 37 anos, falou abertamente sobre a maternidade numa entrevista que deu à Cosmopolitan do Reino Unido, notando que as pessoas dizem as "coisas mais absurdas" a este respeito.

"Aprendi que não podes publicar nada, porque as pessoas vão comentar e dizer coisas absurdas", afirmou a irmã de Kim Kardashian.

"Fico do género, 'do que é que estás a falar?'. Lembro-me de ter partilhado um vídeo da True a falar - ela estava a comer uvas e as pessoas disseram, 'corta as uvas, ela vai sufocar'. E eu pensei, 'elas estão cortadas! Eu não deixaria a minha filha sufocar'", lembra.

"As pessoas fazem comentários inapropriados independentemente do que faças. Por isso, tento manter claras as coisas sobre a True para o bem dela", afirmou, notando que não quer essa "energia" na filha. "Deixem-na em paz", apelou.

Recorde-se que True é fruto do anterior relacionamento de Khloé com Tristan Thompson.

