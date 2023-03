Tristan Thompson completa 32 anos esta segunda-feira, dia 13 de março, e recebeu uma homenagem pública da 'ex', Khloé Kardashian.

Junto de várias fotografias do basquetebolista, a celebridade começou por escrever no Instagram: "Feliz aniversário, Tristan Thompson. És o melhor pai, irmão e tio".

De seguida, Khloé destacou vários traços da personalidade do 'ex' como o "o amor, a atenção, as danças engraçadas, os abraços ou os rituais para dormir".

"O meu desejo de aniversário para ti é que continues a desejar mudança, cura e transformação. Sê forte, sê gentil, sê paciente, sê livre. Continue a deixar a sua alma e a sua mãe orgulhosas. Feliz aniversário", completou.

De recordar que o ex-casal tem dois filhos em comum. Tristan é ainda pai de mais dois meninos, fruto de uma relação terminada.

