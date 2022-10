Os fãs mais atentos notaram que Khloé Kardashian surgiu nas últimas semanas com um curativo no rosto. Confrontada com diversas questões sobre o tema, a socialite revelou ter passado por uma cirurgia de urgência após ter-lhe sido diagnosticado um tumor no rosto.

Khloé, de 38 anos, percebeu que tinha "um pequeno caroço no rosto", decidindo "fazer uma biópsia sete meses após perceber que ele não estava a diminuir".

"O dermatologista examinou, e uma segunda biópsia foi feita pelo Dr. Daniel Behroozan, porque os dois estavam a achar que era algo muito raro para alguém da minha idade", contou, assegurando ter recebido pouco depois a notícia de que ia ser operada.

"Poucos dias depois avisaram-me que teria que ser submetida a uma cirurgia de emergência para retirar um tumor no meu rosto", recordou.

Recuperada, e agora mais aliviada também, a irmã de Kim Kardashian quis deixar um alerta importante aos seus seguidores: "Aos 19 anos, tive um melanoma nas costas, e passei por uma cirurgia para remover tudo. Tenho predisposição aos melanomas. Mas mesmo quem não tem, deve fazer exames. Eu sou uma pessoa que usa protetor solar todo o santo dia, religiosamente, então ninguém está ileso a estas coisas. Por favor, levem isto a sério e façam exames regularmente, assim como check-ups anuais".

