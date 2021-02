Khloé Kardashian e Tristan Thompson não estão noivos, como confirma o Page Six.

Ambos estavam no centro das atenções depois de a estrela de 'Keep Up With the Kardashians' ter surgido com um anel suspeito, numa fotografia publicada no Instagram. No entanto, a verdade é que a celebridade não foi pedida em casamento pelo pai da filha, True, de dois anos.

Uma fonte disse ao Page Six que a figura pública desde sempre teve aquele anel e que nem foi Thompson quem ofereceu o mesmo a Khloé.

O meio de comunicação internacional destaca ainda que a referida peça foi a mesma que Khloé usou em dezembro, durante um passeio em Boston, e na altura também deu asas a especulações sobre o alegado noivado.

