Khloé Kardashian e Tristan Thompson dizem adeus à casa que tinham em Cleveland.

A celebridade, de 36 anos, publicou uma storie na sua página de Instagram, na sexta-feira, onde dizia: "Estou em Cleveland a arrumar a casa de Cleveland e será um adeus".

"Vou sentir tanto a falta deste lugar, desta vida. Não há nada como isto", acrescentou, destacando depois junto dos fãs aquele que era o quarto da filha, True, de dois anos.

"Este é o quarto do meu bebé. [...] Que lugar lindo. Foi para aqui que trouxemos a True", relatou, recordando os primeiros meses de vida da menina.

De acordo com o Page Six, Tristan, de 29 anos, comprou a casa em 2015, quando se juntou ao Cleveland Cavaliers. O jogador de basquetebol colocou a mansão no mercado no ano passado, após assinar com o Boston Celtics.

Veja na galeria algumas imagens da referida habitação.

Leia Também: Kim Kardashian posa em biquíni, mas foi a reação de Khloé que se destacou