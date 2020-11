Kevin Hart publicou uma fotografia da filha, Kaori Mai, no Instagram, imagem que deixou muitos seguidores revoltados. Isto por causa do visual da menina, que estava vestida com um macacão onde se podia ler: "Zero F***** Given".

Uma frase que faz referência ao título do recente stand-up de Hart, lançado na Netflix.

Após várias críticas à fotografia, Hart decidiu responder à letra. "Precisam de crescer e ter um hobby. [...] Estupidez ao mais alto nível", disse.

Veja na publicação abaixo a referida fotografia da filha de Kevin Hart:

