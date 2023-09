A batalha em tribunal do divórcio entre Kevin Costner e Christine Baumgatner chegou ao fim.

O ator e a modelo chegaram a um acordo após quatro meses de negociações e de trocas de acusações, a respeito da guarda dos três filhos menores que têm em comum.

Apesar da expectativa inicial de que este seria um processo longo, os dois conseguiram chegar a acordo, segundo avança a TMZ.

Depois de o juiz ter dado razão relativamente à pensão de alimentos e concedido a Christine 59 mil euros por mês para os seus três filhos, valor com o qual considerou que "as necessidades razoáveis ​​​​dos filhos estão cobertas", além de deixar claro que o acordo pré-nupcial tinha de ser cumprido. Caso a modelo contestasse teria de devolver mais de um milhão de euros a Costner e pagar os honorários do seu advogado, pelo que a estilista 'selou a paz' com o ex-marido e aceitou um acordo de conciliação.

Segundo o mesmo meio de comunicação, Christine Baumgartner irá receber mais dinheiro do que o estabelecido no contrato pré-nupcial, mas não é conhecido o valor final que lhe coube, sabe-se apenas que certamente ficará aquém dos 232 mil euros mensais que exigia inicialmente, alegando que os três filhos, Cayden Wyatt, de 16 anos, Hayes Logan, de 14, e Grace Avery, de 13, tinham uma vida de luxo que deveriam manter.

