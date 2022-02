Ano novo, visual novo! Kesha mostrou na sua página de Instagram que disse adeus ao cabelo loiro.

A cantora, de 34 anos, exibiu o novo look e revelou que está atualmente com o cabelo curto, morena e com franja.

Há cerca de uma semana, a artista mostrou aos seguidores a mudança e voltou a destacar o novo visual no final desta semana.

Veja ambas as imagens na galeria.

Leia Também: Cristiana Jesus, da 'Casa dos Segredos', volta a mudar de visual