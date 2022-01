Kendall Jenner prendeu a atenção dos fãs com uma publicação realizada esta quinta-feira na sua página de Instagram. Isto porque se mostra na neve com um look, no mínimo, ousado.

A modelo aparece vestida com um reduzido biquíni preto e umas enormes botas de pelo.

Pela caixa de comentários, houve quem considerasse estas as "imagens do ano". Outros seguidores ficaram boquiabertos com a coragem de Kendall em enfrentar as baixas temperaturas quase despida.

